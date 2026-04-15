Reggio Calabria Salvini lancia la sfida | il centrodestra punta al ritorno

Il Vice Premier Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di intervenire nella politica locale di Reggio Calabria, evidenziando la volontà di sostenere un cambiamento in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Salvini ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo all’amministrazione in carica, che sarà al centro delle future consultazioni elettorali. La questione sarà al centro del dibattito politico nelle prossime settimane, mentre si avvicinano le date delle elezioni.

Il Vice Premier Matteo Salvini ha manifestato la ferma volontà di intervenire direttamente sulla gestione politica di Reggio Calabria, puntando il dito contro l’amministrazione attuale in vista delle consultazioni amministrative previste per il 24 e il 25 maggio. Parlando dal padiglione dedicato alla Calabria durante il Vinitaly 2026, il leader della Lega ha ribadito la propria presenza sul territorio, sottolineando come il centrodestra miri a riconquistare la guida della città dopo quello che ha definito un periodo di scarsa gestione amministrativa. L’obiettivo strategico del centrodestra nello Stretto. La sfida elettorale che coinvolgerà i cittadini reggini alla fine di maggio non è considerata una partita di secondo piano dal campo del centrodestra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria, Salvini lancia la sfida: il centrodestra punta al ritorno Notizie correlate Reggio Calabria: Battaglia sfida il Centrodestra con i fattiA circa quaranta giorni dalle prossime consultazioni comunali a Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, candidato del CentroSinistra, ha delineato la... Guerra e voli, Salvini lancia l'allarme rincari aerei per la Calabria, ma non riguarda ReggioUn allarmante riferimento alla Calabria negli scenari del traffico aereo sotto la minaccia della guerra, arrivato dal ministro dei trasporti Matteo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Guerra e voli, Salvini lancia l'allarme rincari aerei per la Calabria, ma non riguarda Reggio; PONTE SULLO STRETTO, VERONESE: SALVINI VADA AVANTI, IL SUD ÈCON LUI; Palmi, il centrodestra lancia la sfida per le elezioni comunali: l’amministrazione Ranuccio è stata un disastro; DÀ FUOCO A EX MOGLIE: SALVINI, IN GALERA A VITA. L’alta velocità Salerno-Reggio Calabria arriverà a malapena in CalabriaA Saginara, una piccola frazione di Contursi Terme, nel salernitano, una talpa meccanica lunga 130 metri, pesante 4mila tonnellate e con 18 motori sta scavando una galleria lunga 3 chilometri della ... ilpost.it Salvini, con Ponte Stretto AV e SS106 fino a Reggio CalabriaIl ponte sarà un acceleratore di sviluppo per tutto quello che i calabresi aspettano da cinquant'anni. Quindi, grazie al ponte, l'alta velocità arriverà a Reggio Calabria. È in fase di progettazione ... ansa.it Reggio Calabria, perdita d'acqua in via Botteghelle: "è una fonte battesimale, è il Gange cittadino" facebook