Reggio Calabria | multa da 12.000 euro blocca 30 turisti svizzeri

A Reggio Calabria, un accompagnatore è stato multato con una sanzione di 12.000 euro per aver guidato un gruppo di trenta turisti provenienti dalla Svizzera senza autorizzazione. La multa è stata applicata durante un controllo effettuato dalle autorità locali, che ha portato al blocco dei turisti e alla contestazione per la presenza di persone senza le necessarie autorizzazioni. La vicenda si è verificata nella giornata del 24 aprile.

? Cosa sapere Reggio Calabria, 24 aprile: multa da 12.000 euro a un accompagnatore per trenta turisti svizzeri.. Confesercenti contesta il verbale della Polizia Municipale per violazione normativa guida turistica 2023.. Un gruppo di circa trenta turisti svizzeri è rimasto bloccato sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria dopo che la Polizia Municipale ha contestato un verbale da 3.000 a 12.000 euro a un accompagnatore turistico. L’episodio si è consumato nel tardo pomeriggio del 24 aprile 2026, subito dopo che il comitiva, composta da cittadini di lingua tedesca, aveva concluso la visita all’area archeologica dell’Ipogeo di Piazza Italia. La pattuglia dei vigili è intervenuta in seguito a una segnalazione, muovendo contestazioni relative alla normativa del 2023 sulla professione di guida turistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: multa da 12.000 euro blocca 30 turisti svizzeri Notizie correlate Latina: minimarket chiuso per topi e multa da 3.000 euroUn minimarket nell’area settentrionale della provincia di Latina è stato immediatamente chiuso dalle autorità sanitarie a seguito di un controllo del... Borse di studio Franco Marra: 12.000 euro per il futuro di ReggioSabato 18 aprile, alle ore 17, l’auditorium don Mimmo Geraci diventerà il centro di un importante momento di investimento sul capitale umano locale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Reggio, multa salata della Polizia Locale a un accompagnatore turistico. Aloisio: Mancanza di buon senso; Reggio, multa a un accompagnatore turistico. Aloisio: ‘Legalità sì, ma serve buon senso’; Reggio Calabria, sequestrate 143 opere false alla mostra Pop Art; Reggio, droga e ’ndrangheta ad Arangea: cinque assoluzioni e 23 condanne I NOMI. Reggio, multa a un accompagnatore turistico. Aloisio: ‘Legalità sì, ma serve buon senso’Turisti svizzeri bloccati dalla Polizia Municipale sul Corso: scatta la multa al tour leader. Aloisio (Confesercenti) insorge: 'Così si distrugge l'immagine della nostra città' ... citynow.it Reggio Calabria, turisti bloccati sul Corso Garibaldi, multa di migliaia di euro a un accompagnatore: scoppia il caso sulle regole per le guide turisticheOggi mentre passavo sul Corso Garibaldi e ho visto una scena che mi ha lasciato sinceramente perplesso. Una trentina di turisti fermi, spaesati, davanti a una macchina della Polizia Municipale. Il lo ... strettoweb.com Estate 2000 un imprenditore calabrese annuncia di aver rilevato dai Versace il 100% della storica Viola Reggio Calabria di Basket. Parte con proclami roboanti, nel giro di una settimana è capace di : - ingaggiare l'allora allenatore più importante di Italia con tri - facebook.com facebook Civiltà calabro-greca Codice patmiaco 33 in lingua greca, redatto negli "scriptoria" basiliani a Reggio #Calabria nel 941 d.C. età bizantina. Con Omelie di San Giovanni Nazianzieno scritto dal monaco Nicola e figlio Daniele. Conservato a Patmos (Grecia). #art x.com