Sabato 18 aprile alle 17, l’auditorium don Mimmo Geraci ospiterà un evento dedicato alle borse di studio Franco Marra, che prevedono un finanziamento di 12.000 euro destinato a giovani di Reggio. L’iniziativa vuole sostenere il percorso formativo di studenti e studentesse, offrendo un contributo economico che mira a favorire il loro futuro scolastico e professionale. L’appuntamento rappresenta un momento di attenzione verso il capitale umano della città.

Sabato 18 aprile, alle ore 17, l’auditorium don Mimmo Geraci diventerà il centro di un importante momento di investimento sul capitale umano locale. La Fondazione Lucianum, guidata dal parroco di Santa Lucia, don Mimmo Cartella, celebrerà la consegna delle borse di studio dedicate alla memoria del giudice Franco Marra, premiando quattro studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di Reggio che hanno scelto di proseguire il proprio percorso accademico all’università. Ogni vincitrice e vincitore riceverà un contributo di 3.000 euro per sostenere gli studi futuri. L’eredità civile di un magistrato tra diritto e impegno sociale. Il riconoscimento economico non è solo un sostegno materiale, ma si configura come un tributo alla figura di Franco Marra, scomparso il 10 dicembre 2022 all’età di 82 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borse di studio Franco Marra: 12.000 euro per il futuro di Reggio

"In memoria di Franco Marra", aperto il bando 2026 per 4 borse di studio: come partecipareLa seconda edizione dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Lucianum, nel ricordo del magistrato reggino, è riservatà agli studenti delle scuole...

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