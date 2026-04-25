Reggiana-Palermo 1-1 le pagelle | Augello corre a tutta fascia Palumbo dà qualità

Nella sfida tra Reggiana e Palermo, il risultato finale è di 1-1. La partita si è giocata allo stadio Mapei e ha visto i rosanero pareggiare, mettendo probabilmente fine alle speranze di promozione diretta e di raggiungere il terzo posto in classifica. Durante l'incontro, gli ultimi venticinque metri sono stati caratterizzati da una mancanza di lucidità, che ha impedito ai giocatori di trovare il gol decisivo.

Un pareggio che, con ogni probabilità, spegne definitivamente i sogni di promozione diretta e la rincorsa al terzo posto: al Mapei stadium i rosanero pareggiano 1-1, al termine di una gara nella quale negli ultimi venticinque metri è mancata la giusta lucidità per trovare il sorpasso. La squadra.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Palermo-Cesena 2-0, le pagelle: Pohjanpalo da urlo (8), bene Augello e Rui Modesto Monza-Palermo 3-0, le pagelle: Augello spinge e difende, per Pohjanpalo pochi palloniIl terzino offre cross e chiusure soprattutto nel primo tempo, il bomber finlandese lotta ma non riceve grandi rifornimenti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Reggiana-Palermo, le probabili formazioni: Joronen verso il ritorno, Peda provato al centro della difesa; Reggiana-Palermo: i convocati; Reggiana-Palermo 25 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Le probabili formazioni di Reggiana-Palermo. Il Palermo non va oltre l'1-1 con la Reggiana: Palumbo risponde a Lambourde, si spengono i sogni di promozione direttaLa squadra di Inzaghi crea ma non riesce a trovare il guizzo decisivo negli ultimi metri: nel finale due gol annullati alla Reggiana per fuorigioco. In virtù dei successi di Monza e Frosinone il secon ... palermotoday.it Serie A: 13 partite Serie B: 5 partite Coppa Italia: 1 partiteSerie B 2025/2026, 36a giornata. Cronaca minuto per minuto di Reggiana-Palermo: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Palermo in superiorità numerica contro la Reggiana - facebook.com facebook