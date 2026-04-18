Palermo-Cesena 2-0 le pagelle | Pohjanpalo da urlo 8 bene Augello e Rui Modesto

Nel match tra Palermo e Cesena, il risultato finale è stato di 2-0 a favore dei siciliani. Pohjanpalo ha segnato un gol in ciascuna delle due frazioni di gioco, portando il suo totale stagionale a 23 reti. Tra i protagonisti della partita, i voti più alti sono andati al finlandese, mentre bene si sono comportati anche Augello e Rui Modesto.

Al Palermo basta un gol per tempo di Pohjanpalo per liquidare il Cesena. Il finlandese, giunto al suo 23esimo gol stagionale, è il migliore in campo. Bene anche i due esterni: Augello e Rui Modesto. Nessuna insufficienza per i rosanero.Bum bum Pohjanpalo, il Palermo liquida il Cesena davanti a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Monza-Palermo 3-0, le pagelle: Augello spinge e difende, per Pohjanpalo pochi palloniIl terzino offre cross e chiusure soprattutto nel primo tempo, il bomber finlandese lotta ma non riceve grandi rifornimenti. Leggi anche: Frosinone-Palermo, le probabili formazioni: in porta è pronto Gomis, Rui Modesto torna titolare Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Palermo-Cesena, le probabili formazioni: Inzaghi torna al doppio trequartista; Palermo-Cesena, decolla la vendita dei biglietti per il match del Barbera. Il dato; Palermo-Cesena, il pallone racconta una vittoria che ci aprì la porta della Serie A; Cesena calcio. Mister Cole in vista della partita contro il Palermo: Abbiamo cambiato gioco. E migliorato -. Diretta Palermo Cesena streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 35^ giornata di Serie B.Diretta Palermo Cesena streaming video tv: i rosanero hanno ancora chance di promozione immediata, i romagnoli devono blindare i playoff. ilsussidiario.net DIRETTA Palermo-Cesena, Cole lancia Olivieri dal primo minuto. In zona playoff si avvicina anche l'AvellinoI bianconeri non demeritano al Barbera ma non trovano la rete. Cavalluccio punito da una doppietta del bomber finlandese ... cesenatoday.it #Palermo - Cesena Spettacolo da Serie A al Barbera con oltre 30.000 spettatori L'ingresso in campo è da brividi facebook . @Lega_B, le formazioni ufficiali di Palermo-Cesena x.com