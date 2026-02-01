Folati | quali sono i cibi più ricchi dalle lenticchie agli spinaci

I folati sono fondamentali per il nostro organismo. Si trovano in molti alimenti, come le lenticchie e gli spinaci. Sono essenziali per la sintesi di DNA e RNA, e partecipano attivamente alla crescita cellulare, alla produzione di globuli rossi e allo sviluppo del feto. Per chi vuole assicurarsi un buon apporto, inserire questi cibi nella dieta è una scelta semplice ed efficace.

Con il termine folati si indica la vitamina B9 nelle sue diverse forme: quella naturalmente presente negli alimenti e quella sintetica usata in integratori e alimenti fortificati. Una carenza di folati può determinare anemia megaloblastica e aumentare il rischio di difetti nello sviluppo del feto in gravidanza. Alcuni studi hanno anche osservato associazioni tra bassi livelli di vitamina B9 e un aumento del rischio di alcune condizioni, tra cui diverse forme tumorali, alterazioni cognitive in età avanzata e, in presenza di livelli elevati di omocisteina, perfino patologie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

