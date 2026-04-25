Redditi in Italia | Milano domina ma Maccastorna vola del 195%

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A livello nazionale, Milano si conferma come la città con i redditi medi più elevati, attestandosi a 40.316 euro, mentre in alcune località come Maccastorna i redditi sono aumentati del 195,8%. La differenza tra le regioni settentrionali e meridionali si riflette anche nei dati economici, evidenziando la varietà di situazioni presenti sul territorio italiano.

? Cosa sapere Milano guida i redditi con 40.316 euro mentre Maccastorna cresce del 195,8%.. Il divario tra Lombardia e Calabria evidenzia la frammentazione economica del territorio nazionale.. Milano guida la classifica nazionale dei redditi con una media di 40.316 euro, segnando un incremento del 3,3% rispetto ai periodi precedenti secondo l’analisi di Excellera basata sui nuovi dati del Mef. Il economico italiano rivela una geografia delle ricchezze estremamente frammentata, dove le grandi metropoli e i centri di prestigio si distaccano nettamente dalle zone più fragili. Se il capoluogo lombardo mantiene il primato tra le province, la vicina Monza segue a breve distanza con un valore medio di 35.🔗 Leggi su Ameve.eu

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