Milano-Cortina l’Italia del curling si arrende alla Gran Bretagna ma vola in semifinale
L’Italia del curling si ferma ai quarti, ma conquista comunque la semifinale a Milano-Cortina 2026. Stefania Consantini e Amos Masaner sono stati battuti 9-6 dalla Gran Bretagna, ma il passaggio del turno è ormai certo. La squadra azzurra ha dimostrato di saper reggere bene la pressione e si prepara ora alla fase decisiva del torneo.
L’ Italia del curling è già sicura di approdare in semifinale a Milano-Cortina 2026. Stefania Consantini e Amos Masaner vengono sconfitti 9-6 dalla Gran Bretagna ma è una sconfitta che che non fa male. I risultati dagli altri campi (il ko della Svizzera contro la Norvegia, l’affermazione a sorpresa della Corea del Sud sul Canada e il successo degli USA contro la Svezia) assicurano agli azzurri la matematica certezza di rientrare nelle prime quattro posizioni del round robin. Si tratta della terza sconfitta dopo quella contro Canada e Svezia, per la coppia italiana, che stazionano in terza posizione nella classifica generale con cinque successi all’attivo, alle spalle della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, alla pari con la Svezia e davanti alla Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Olimpiadi Milano-Cortina, Curling: Italia in semifinale nonostante il ko con la Gran Bretagna
L’Italia si sfila tra le migliori del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri si piegano alla fortissima coppia britannica
Questa mattina, gli azzurri di curling hanno affrontato la Gran Bretagna in una partita molto combattuta.
Germany - Italy. Women. 3 - 5 End. CURLING European Championships 2025.
