Nel Gran Premio di Cina 2026, Red Bull ha affrontato un sabato complicato, con Verstappen e Hadjar che hanno cercato di limitare i danni. La squadra ha mostrato alcuni segnali di reazione durante la giornata, nonostante le difficoltà iniziali. La sessione di qualifiche ha evidenziato le sfide per i piloti, mentre la squadra ha lavorato per migliorare le prestazioni prima della gara.

Il sabato del Gran Premio di Cina 2026 ha mostrato una Red Bull in difficoltà, ma anche capace di trovare una reazione importante nel corso della giornata. Dopo una Sprint complicata e lontana dalle aspettative, il team ha saputo rimettere insieme i pezzi in vista delle qualifiche, chiudendo con Max Verstappen ottavo e Isack Hadjar nono sulla griglia di partenza della gara di Shanghai. Non è certo il tipo di risultato a cui la scuderia austriaca è abituata, soprattutto considerando il livello di competitività espresso nelle ultime stagioni. Eppure, osservando l’andamento del sabato, il doppio piazzamento in top ten assume un significato diverso: non quello di una prestazione brillante, ma quello di una risposta concreta dopo una prima parte di giornata molto difficile. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Red Bull prova a reagire in Cina: Verstappen e Hadjar limitano i danni dopo un sabato complicato

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