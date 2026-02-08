Roma | controlli antidroga in citta’ 8 arresti di cui 5 tra Quarticciolo e Alessandrino

I carabinieri di Roma hanno arrestato otto persone in città, cinque di loro tra Quarticciolo e Alessandrino. I controlli antidroga sono stati intensi negli ultimi giorni, con diversi blitz che hanno portato alla cattura di spacciatori. Le forze dell’ordine continuano a presidiare le zone più a rischio per fermare il traffico di droga.

I carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinati dai magistrati della procura di Roma, hanno effettuato una serie di arresti per spaccio di droga, portando in manette 8 persone in pochi giorni. Tra queste, cinque sono state arrestate nelle zone del Quarticciolo e dell'Alessandrino. In via dei Colombi, un 54enne italiano è stato arrestato mentre cedeva dosi di crack dall'interno della propria auto. La perquisizione successiva ha portato al rinvenimento di complessivi 18,4 grammi di cocaina e crack, insieme a 580 euro in contante. Arresti in diverse località di Roma. In via Cerignola, i carabinieri della stazione Tor Tre Teste, coadiuvati dal personale della pattuglia mobile di zona, hanno arrestato una 40enne italiana, senza fissa dimora.

