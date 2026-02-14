Undici arresti per droga tra Grottarossa Tor Bella Monaca e Quarticciolo

I carabinieri hanno arrestato undici persone tra Grottarossa, Tor Bella Monaca e Quarticciolo, colpendo un giro di droga che operava nella zona. Le operazioni sono scattate dopo settimane di indagini e sequestri di piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti, che avevano portato alla scoperta di un traffico locale. Nel corso delle due giornate di controlli, le forze dell'ordine hanno trovato droga e denaro contante, portando all'arresto di chi gestiva il traffico.

Mezzo chilo di cocaina nell'auto a noleggio, crack e "neve" nascoste nei brick dei succhi di frutta. A Ostia Antica un 50enne aveva fatto crescere sei piante di "maria" alte un metro Undici arresti per droga in due giorni. Questo è il risultato dei controlli da parte dei carabinieri, nell'ambito dell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione più rilevante ha avuto luogo in via di Grottarossa, da parte del nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro. I militari hanno fermato un 42enne a bordo di un'auto a noleggio, trovato in possesso di un intero blocco di cocaina da 500 grammi, oltre a 22 grammi già pronte per la vendita e oltre 2mila euro in contanti.🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, le forze dell’ordine hanno arrestato otto persone in un’operazione contro lo spaccio di droga nelle periferie.

Roma, 13 febbraio 2026 – La polizia ha arrestato e denunciato diverse persone a causa di attività illecite nelle zone di Termini, Montesacro, Tor Bella Monaca e Quadraro.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Operazioni antidroga a Vicenza: arresto, denunce e 11 segnalazioni dopo una settimana di controlli; Cefalù, sorpreso con la droga in auto: arrestato per spaccio; Otto arresti per spaccio di droga a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona; Controlli a tappeto contro lo spaccio, 11 arresti in due giorni.

Armi, furti, estorsioni e lo spaccio di droga gestito dal carcere: quattro arrestiArmi e spaccio di droga, quattro arresti. I carabinieri hanno arrestato nel nord Barese quattro persone, di età compresa tra 37 e 62 anni, per ... msn.com

Rieti, boschetti della droga: undici arrestati dai carabinieriPiù di trenta servizi di pattugliamento, decine di bivacchi smantellati, undici persone arrestate – tra cui un latitante destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati in materia ... ilmessaggero.it

In overdose da eroina nel parco di Tor Bella Monaca, salvato con il Naloxone ift.tt/5ceBqsJ x.com

stasera alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca "Tutti dicono I love Woody", un omaggio corale a Woody Allen di e con Piji e tantissimi ospiti... https://www.teatriincomune.roma.it/events/tutti-dicono-i-love-woody/ facebook