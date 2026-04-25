Rayo Vallecano-Real Sociedad domenica 26 aprile 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio a Vallecas?
Domenica 26 aprile 2026 alle 14:00 si affrontano Rayo Vallecano e Real Sociedad in una partita valida per il campionato di calcio. Il Rayo Vallecano cerca di avvicinarsi all’obiettivo europeo, mentre la formazione ospite ha già raggiunto e superato le aspettative di questa stagione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano un certo equilibrio tra le due squadre.
Il Rayo Vallecano, impegnato nell’inseguimento di un sogno europeo, ospiterà domenica pomeriggio la Real Sociedad, che invece ha raggiunto ciò che voleva, e forse anche di più, da questa annata. I baschi, infatti, sono riusciti a vincere la Copa del Rey, rendendo speciale una stagione iniziata molto male: inoltre aver alzato quel trofeo, garantisce ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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