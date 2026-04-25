Rayo Vallecano-Real Sociedad domenica 26 aprile 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio a Vallecas?

Domenica 26 aprile 2026 alle 14:00 si affrontano Rayo Vallecano e Real Sociedad in una partita valida per il campionato di calcio. Il Rayo Vallecano cerca di avvicinarsi all’obiettivo europeo, mentre la formazione ospite ha già raggiunto e superato le aspettative di questa stagione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano un certo equilibrio tra le due squadre.