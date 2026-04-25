Rayo Vallecano-Real Sociedad domenica 26 aprile 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Equilibrio a Vallecas?

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 14:00 si svolgerà la partita tra Rayo Vallecano e Real Sociedad. Il Rayo Vallecano cerca di ottenere punti importanti per avvicinarsi a un piazzamento in zona europea, mentre la Real Sociedad ha già raggiunto gli obiettivi prefissati per questa stagione. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, con gli analisti che hanno già formulato alcuni pronostici e quote sulla partita.