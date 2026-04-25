Rayo Vallecano-Real Sociedad domenica 26 aprile 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Equilibrio a Vallecas?
Domenica 26 aprile 2026 alle ore 14:00 si svolgerà la partita tra Rayo Vallecano e Real Sociedad. Il Rayo Vallecano cerca di ottenere punti importanti per avvicinarsi a un piazzamento in zona europea, mentre la Real Sociedad ha già raggiunto gli obiettivi prefissati per questa stagione. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, con gli analisti che hanno già formulato alcuni pronostici e quote sulla partita.
Il Rayo Vallecano, impegnato nell’inseguimento di un sogno europeo, ospiterà domenica pomeriggio la Real Sociedad, che invece ha raggiunto ciò che voleva, e forse anche di più, da questa annata. I baschi, infatti, sono riusciti a vincere la Copa del Rey, rendendo speciale una stagione iniziata molto male: inoltre aver alzato quel trofeo, garantisce ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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