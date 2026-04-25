Domenica 26 aprile 2026 alle 14:00 si giocherà la sfida tra Rayo Vallecano e Real Sociedad. I padroni di casa, ancora in corsa per un posto in Europa, affronteranno una squadra che ha già centrato i propri obiettivi stagionali. La partita si svolgerà allo stadio locale e vedrà in campo due formazioni alla ricerca di punti importanti in vista della fine del campionato.

Il Rayo Vallecano, impegnato nell’inseguimento di un sogno europeo, ospiterà domenica pomeriggio la Real Sociedad, che invece ha raggiunto ciò che voleva, e forse anche di più, da questa annata. I baschi, infatti, sono riusciti a vincere la Copa del Rey, rendendo speciale una stagione iniziata molto male: inoltre aver alzato quel trofeo, garantisce ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Real Sociedad (domenica 26 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I Matagigantes attendono i Txuri-urdin

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