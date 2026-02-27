Rayo Vallecano-Athletic Bilbao sabato 28 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Equilibrio con gol a Vallecas?

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 14:00 si sfidano Rayo Vallecano e Athletic Bilbao in una partita di calcio. Il Rayo Vallecano, recentemente tornato a lottare per la salvezza, ha ottenuto due risultati positivi nelle ultime due gare. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre gli esperti hanno formulato alcuni pronostici sul possibile andamento dell'incontro.

Il Rayo Vallecano si è dovuto improvvisamente calare in una realtà che sembrava aver dimenticato: la lotta per la salvezza è tornata a riguardare i madrileni, che però nelle ultime due partite hanno centrato due risultati ottimi. I Matagigantes sono infatti riusciti sia a travolgere l'Atletico Madrid che a conquistare un preziosissimo punto in Andalusia. Torna il calcio all'Estadio de Vallecas: arriva un Athletic in risalita dopo tre vittorie di fila. Nelle ultime otto sfide tra le due squadre il Rayo ha conquistato solo un punto.