Inaugurato il nuovo spazio multifunzionale allo Sperone Piazzese | Segnale concreto per la II circoscrizione

È stato inaugurato il nuovo spazio multifunzionale in via Padre Spoto nel quartiere Sperone. L’evento è stato commentato da un rappresentante della circoscrizione, che ha definito l’apertura come un segnale concreto per la zona. La struttura si trova nella Seconda Circoscrizione di Palermo e mira a favorire iniziative sociali e culturali nel quartiere.

L'inaugurazione del nuovo spazio multifunzionale di via Padre Spoto, nel quartiere Sperone, rappresenta un importante passo avanti nel percorso di rilancio sociale e urbano della Seconda Circoscrizione di Palermo. Il nuovo spazio, promosso dal Comune di Palermo e destinato alle associazioni e alle realtà del territorio, nasce con l'obiettivo di diventare un luogo di incontro, partecipazione e crescita per i giovani e per l'intera comunità del quartiere. Lo Sperone, storicamente borgata marinara della città e oggi parte della periferia orientale di Palermo, negli ultimi decenni ha vissuto profonde trasformazioni urbanistiche e sociali che hanno determinato criticità e carenza di servizi.