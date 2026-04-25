Rapporto di Sintesi OCSE 2026 | Tecnologia Fisco e Sfide Globali

Il rapporto di sintesi dell'OCSE del 2026 analizza le sfide legate all'uso della tecnologia e alla pressione fiscale a livello globale. Viene evidenziata una crescita rapida delle innovazioni digitali, mentre le economie si trovano a dover affrontare strutture fiscali che risultano spesso rigide e poco adattabili ai cambiamenti. La pubblicazione si concentra sul rapporto tra progresso tecnologico e capacità delle nazioni di gestire le nuove dinamiche economiche.

di Claudio Quintano, assistito da Gemini GOOGLE Introduzione: Il Filo Conduttore Il filo conduttore che lega le recenti pubblicazioni dell’OCSE è la profonda dicotomia tra l’accelerazione tecnologica e la rigidità strutturale delle economie nazionali. Da un lato, assistiamo a una concentrazione senza precedenti di capitali nell’Intelligenza Artificiale (AI), che promette incrementi di produttività rivoluzionari; dall’altro, i governi faticano a gestire l’aumento della pressione fiscale sul lavoro (fiscal drag), il calo degli aiuti internazionali e la necessità di nuove regole per governare algoritmi sempre più autonomi. La sfida del 2026 è, dunque, integrare questa “super-tecnologia” in un tessuto sociale ed economico reso fragile da shock energetici e debito pubblico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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