Economista italiano Stefano Scarpetta alla guida dell’Ocse | nuove sfide globali e ruolo chiave per l’Italia

Stefano Scarpetta, economista italiano, è stato scelto come nuovo capo economista dell’Ocse, una nomina che riflette la fiducia dell’organizzazione nelle sue competenze. La decisione è arrivata dopo mesi di valutazioni e segna un passo importante per l’Italia, che potrà avere un ruolo diretto nelle politiche economiche globali. La sua nomina si inserisce in un momento di grandi sfide internazionali, come la ripresa post-pandemia e le tensioni commerciali tra grandi economie. Scarpetta assumerà ufficialmente l’incarico il 1° aprile 2026 e si prepara a guidare analisi e proposte per affrontare questi problemi

L'economista italiano Stefano Scarpetta è stato nominato capo economista dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), un incarico che prenderà ufficialmente il via il primo aprile 2026. La scelta consolida la presenza italiana in posizioni chiave all'interno delle principali istituzioni economiche internazionali, in un momento storico segnato da sfide globali complesse come l'inflazione, le tensioni geopolitiche e la transizione verso modelli di sviluppo sostenibili. Un Economista Italiano al Centro delle Politiche Economiche Globali. La nomina di Scarpetta rappresenta un punto di svolta per l'Ocse, un'organizzazione con sede a Parigi che svolge un ruolo centrale nell'analisi e nella formulazione di politiche economiche a livello mondiale.