rapine aggressioni e spaccio di droga condannato pericoloso criminale

Un uomo con numerosi precedenti è stato condannato dopo aver compiuto diverse rapine, aggressioni e aver partecipato a attività di spaccio di droga. Le autorità hanno identificato il soggetto come responsabile di vari reati commessi nel corso degli ultimi anni. La sua presenza sul territorio era stata segnalata più volte, e ora è stato formalmente riconosciuto colpevole delle accuse a suo carico. La sentenza definitiva è stata emessa nelle ultime settimane.

Un criminale incallito autore di furti, rapine, aggressioni e particolarmente attivo nel mondo del traffico di stupefacenti. Alla fine, però, per lui erano scattate le manette ad opera della squadra mobile della polizia di Fermo. Nei guai era finito un 28enne tunisino, noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati commessi lungo la costa fermana. Il giovane è comparso alla sbarra e, al termine del processo è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione. Tutto era iniziato quando gli uomini della squadra mobile in servizio di controllo del territorio a bordo di due auto civetta, nel percorrere via San Marco di Fermo, avevano incrociato un’Audi A6 station wagon di colore blu, alla guida della quale avevano riconosciuto, senza ombra di dubbio, il malvivente tunisino all’epoca dei fatti sottoposto a sorveglianza speciale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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