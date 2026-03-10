Rapine furti droga | ecco la mappa della Trieste criminale

A Trieste, le attività criminali si manifestano con rapine, furti e traffico di droga, creando una mappa di episodi che coinvolgono diverse aree della città. La città, conosciuta come punto di passaggio tra diverse culture e commerci, si confronta anche con episodi di violenza, truffe e attività illecite che si ripetono nel tempo. La presenza di questi fatti segna il volto più oscuro della città.

Un viaggio che non parla solo di numeri, ma ci racconta come sta cambiando il nostro territorio, tra inchieste, storie e dati. Non solo cronaca, ma approfondimenti per capire le dinamiche e le zone d'ombra del territorio Terra di frontiera, crocevia di culture e di commerci. Ma anche di droga, truffe, fatti di sangue e criminalità. Stilare una mappa di come si muove il sistema criminale a Trieste – in retrospettiva e basandosi sulla cronaca nera – è complesso, ma non impossibile. Si parte dai numeri delle denunce e dagli avvenimenti più eclatanti: coltelli, piazze considerate pericolose e locali loschi sono solo la facciata che si presenta giornalmente, mentre la criminalità organizzata avanza nascosta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

