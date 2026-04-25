Rapinatori violenti nell’edicola incappucciato e picchiato Poi la fuga a mani vuote

A San Miniato Basso, un episodio di violenza ha coinvolto un commerciante nell’edicola del paese. Due uomini incappucciati sono entrati nel negozio e, dopo aver aggredito la vittima con calci e pugni, sono fuggiti senza aver portato via nulla. La scena ha lasciato la comunità scioccata e il commerciante ferito, con sangue che fuoriusciva dalla testa. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca i responsabili.

San Miniato Basso, 25 aprile 2026 – Un paese sotto choc. Un’ aggressione selvaggia ai danni di un commerciante di San Miniato Basso ad opera di malviventi che, a mani vuote, sono fuggiti, lasciando la vittima ferita e sanguinante. E’ successo ieri mattina, lungo la Tosco Romagnola. Erano più o meno le 7, l’ edicola Elefante era aperto da pochi minuti e il signor Giovanni stava mettendo a posto quotidiani e riviste. Era praticamente in ginocchio, davanti al bancone, con la spalle alla porta d’ingresso nel negozio. Non si è accorto che qualcuno era entrato. Non poteva accorgersene. Si è accordo solo della presenza di estranei quando, purtroppo, era troppo tardi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapinatori violenti nell’edicola, incappucciato e picchiato. “Poi la fuga a mani vuote” Notizie correlate Furgone come ariete per l'assalto al bancomat: banditi in fuga a mani vuoteI malviventi hanno sfondato la porta di vetro e tentato di smurare l'Atm trainandolo con il Boxer. Assalto al bancomat nella notte: banda in fuga a mani vuoteTempo di lettura: 2 minutiNotte movimentata in via Tufarole ad Atripalda, dove si è verificato un nuovo tentativo di assalto a uno sportello bancomat.