Rapina in piazza delle Cure Mossuto | Anziana aggredita marito colpito al volto

Ieri in piazza delle Cure si è verificata una rapina durante la quale un’anziana donna è stata aggredita mentre passeggiava con il marito. Secondo le fonti, l’uomo è stato colpito al volto, mentre la donna è stata presa di mira dai malviventi. La dinamica dell’evento è ancora in fase di accertamento e le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Ieri paura in piazza delle Cure, dove un’anziana che stava passeggiando con il marito sarebbe stata rapinata. A darne notizia il consigliere comunale Guglielmo Mossuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.Secondo quanto riferito, nel tentativo di difendere la donna il marito sarebbe stato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aggredita e rapinata mentre cammina con il deambulatore: anziana colpita al collo in strada Terrore a Borgo Trinità: coppia aggredita, un giovane ferito al voltoUn uomo di origine etiope ha aggredito con estrema violenza una coppia di giovani nel cuore di Parma, colpendo un ragazzo al volto con un oggetto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogne; Rapina in banca a Napoli, caccia ai ladri. Rapina in piazza delle Cure, Mossuto: Anziana aggredita, marito colpito al voltoSecondo quanto riferito, nel tentativo di difendere la donna il marito sarebbe stato colpito al volto con una bottiglia. L’episodio sarebbe avvenuto in pieno giorno, in una delle aree più frequentate ... firenzetoday.it Rapina in banca con ostaggi, svuotate centinania di cassette di sicurezzaDentro quei box potrebbero esserci gioielli, contanti, documenti e beni di grande valore, anche affettivo ... ilfattovesuviano.it Non una rissa, ma una rapina quella avvenuta l'altro giorno al terminal bus di Termoli. Intorno alle 15:30, un gruppo di più persone avrebbe aggredito un individuo per sottrargli il telefono cellulare. L’azione, violenta e mirata al furto, ha generato momenti di fort - facebook.com facebook