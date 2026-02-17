Aggredita e rapinata mentre cammina con il deambulatore | anziana colpita al collo in strada

L’aggressione nel pomeriggio del 12 febbraio alla Fiera. La donna, circa 80 anni, ha chiamato il 112 dopo l’assalto. Indagano i carabinieri del Pilastro Un’anziana di circa ottant’anni è stata aggredita e rapinata nel pomeriggio di mercoledì 12 febbraio in via Cleto Tomba, nella zona della Fiera di Bologna. La donna stava camminando con il deambulatore quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che l’ha colpita al collo e le ha strappato la borsa, per poi fuggire a piedi. L’episodio è avvenuto intorno alle 16. Subito dopo l’aggressione la donna, pur scossa, è riuscita a chiamare il 112. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia del Radiomobile per il primo intervento.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

