Un uomo di origine etiope ha aggredito violentemente una coppia di giovani a Borgo Trinità, nel centro di Parma. Durante l’attacco, un ragazzo è stato colpito al volto con un oggetto contundente, riportando ferite. La questione è stata segnalata alle forze dell’ordine, che stanno investigando sull’accaduto. La coppia non ha riportato ferite gravi e si trova sotto assistenza.

Un uomo di origine etiope ha aggredito con estrema violenza una coppia di giovani nel cuore di Parma, colpendo un ragazzo al volto con un oggetto contundente. L’episodio è avvenuto nelle prime ore di questo venerdì 10 aprile, all’interno di Borgo Trinità, nel centro storico della città. Il giovane ferito è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie, mentre la compagna è stata anch’essa vittima dell’attacco. Le forze dell’ordine, composte da carabinieri e polizia, sono intervenute tempestivamente sul posto riuscendo a bloccare l’aggressore. Sicurezza urbana e decoro nel cuore di Borgo Trinità. L’accaduto solleva interrogativi profondi sulla vivibilità delle zone storiche parmensi, dove la bellezza architettonica di borghi come quello di Trinità si scontra con episodi di imprevedibile violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Borgo Trinità: coppia aggredita, un giovane ferito al volto

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