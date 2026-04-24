Rapina alle Poste di Erba | cinque coinvolti quattro in carcere | il video

Lo scorso 16 aprile, un ufficio postale di Erba è stato preso di mira da cinque persone coinvolte in una rapina avvenuta in pieno giorno. La Polizia di Stato ha immediatamente avviato le indagini e, nelle ore successive, ha fermato quattro uomini ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte al colpo. Al momento, un altro sospetto risulta ancora ricercato. La fuga dei rapinatori è durata poche ore.

Colpo in pieno giorno in un ufficio postale di Erba, ma la fuga è durata poche ore. La Polizia di Stato ha infatti fermato quattro uomini, ritenuti gravemente indiziati di una rapina pluriaggravata commessa lo scorso 16 aprile ai danni di una sede postale di Erba. Un quinto soggetto è stato.🔗 Leggi su Quicomo.it

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