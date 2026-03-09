Bar ad Aprilia | 500 euro e fede nuziale rubati in rapina armata

Lunedì 9 marzo 2026, un bar di Aprilia è stato teatro di una rapina a mano armata durante la quale sono stati sottratti circa 500 euro e una fede nuziale. Un uomo armato si è presentato nel locale, minacciando i presenti prima di fuggire con il bottino e l’oggetto di valore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Una rapina a mano armata ha sconvolto la tranquillità di Aprilia nella mattinata di lunedì 9 marzo 2026. Due uomini con il volto coperto hanno minacciato il titolare di un bar mentre stava aprendo il locale, costringendolo a consegnare 500 euro in contanti e la sua fede nuziale. I malviventi sono fuggiti a piedi dopo aver preso anche un orologio e un telefono cellulare, lasciando i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia al lavoro per ricostruire l'accaduto. L'aggressione all'apertura del locale. L'episodio si è verificato nel momento critico in cui il gestore dell'esercizio stava alzando la saracinesca per iniziare la giornata lavorativa.