Rapina al McDonald' s tra famiglie e bimbi | tanta paura banditi in fuga con 500 euro

Ieri sera, un tentativo di rapina si è verificato nel ristorante McDonald's situato nel parco Brin di Brindisi. All’interno del locale erano presenti famiglie con bambini, quando i banditi sono entrati e hanno minacciato il personale per ottenere circa 500 euro. I malviventi sono riusciti a fuggire poco dopo, lasciando dietro di sé paura tra i clienti presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Una rapina è stata compiuta ieri sera al McDonald's del BrinPark di Brindisi mentre all'interno del locale c'erano famiglie con bambini. Ad agire sarebbero state almeno tre persone con il volto coperto e tute integrali. A quanto si apprende, uno dei rapinatori avrebbe minacciato con una pistola una dipendente facendosi consegnare il denaro che si trovava all'interno del registratore di cassa. La fuga Il bottino sarebbe di poco superiore ai 500 euro. La banda sarebbe poi fuggita a bordo di un'auto. Tanta la paura per chi si trovava in quei minuti nel locale. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dalla polizia🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Rapina al McDonald's tra famiglie e bimbi: tanta paura, banditi in fuga con 500 euro Notizie correlate Leggi anche: Rapina a mano armata all'interno del McDonald's: tre banditi in azione Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottinoRapina in gioielleria a Roma dove banditi armati e a volto coperto sono entrati in azione in un negozio del centro commerciale Euroma 2. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rapina a mano armata all'interno del McDonald's: tre banditi in azione; Rapina armata al McDonald’s: banditi in fuga con 600 euro; Rapina al McDonald’s con all’interno i clienti, bottino 600 euro; Attualità, Brindisi, rapina al McDonald's del BrinPark: banditi armati in azione tra ragazzi e famiglie. Brindisi, rapina armata al McDonald’s del BrinPark: banditi in fuga con 600 euroTre persone, con il volto coperto e indosso tute integrali, hanno fatto irruzione nel locale mentre all’interno erano presenti numerosi clienti. Uno dei malviventi, armato di pistola, ha minacciato il ... giornaledipuglia.com Rapina in McDonald’s a Brindisi, banditi armati tra famiglie con bambiniUna rapina è stata commessa ieri sera al McDonald’s del BrinPark di Brindisi mentre all’interno del locale c’erano famiglie con bambini. Ad agire sarebbero state almeno tre persone con il volto copert ... trmtv.it Non una rissa, ma una rapina quella avvenuta l'altro giorno al terminal bus di Termoli. Intorno alle 15:30, un gruppo di più persone avrebbe aggredito un individuo per sottrargli il telefono cellulare. L’azione, violenta e mirata al furto, ha generato momenti di fort - facebook.com facebook