A Napoli, una rapina ai caveau di una filiale bancaria ha portato i clienti a intraprendere azioni legali contro la banca stessa. I clienti chiedono il risarcimento dei beni sottratti durante l’episodio avvenuto in piazza Medaglie d’Oro. La vicenda ha dato il via a una battaglia legale tra le parti coinvolte, con i clienti che cercano di ottenere un rimborso per quanto perso.

? Cosa sapere Rapina ai caveau della filiale Crédit Agricole in piazza Medaglie d’Oro a Napoli.. I clienti affrontano contenziosi legali con la banca per il risarcimento dei beni sottratti.. Dopo il colpo ai caveau della filiale Crédit Agricole in piazza Medaglie d’Oro a Napoli, i proprietari delle cassette violate si trovano ad affrontare una battaglia legale e documentale che supererà di gran lunga la fase della cronaca per il furto e gli ostaggi. Mentre l’attenzione pubblica è ancora concentrata sulla spettacolarità del tunnel scavato dai malviventi e sulla fuga dei rapinatori, ha violata la propria riservata sicurezza bancaria inizia ora un percorso tortuoso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina a Napoli: la battaglia legale tra clienti e banca inizia ora

Rapina a Napoli, il video dei banditi che entrano in banca

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