Napoli clienti in fila dopo la rapina alle cassette di sicurezza in banca

A Napoli, davanti alla filiale del Crédit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, si sono create lunghe file di clienti che chiedevano informazioni sulle cassette di sicurezza dopo una rapina avvenuta il giorno precedente. Le persone si sono presentate alla banca per verificare lo stato delle proprie proprietà e chiedere aggiornamenti sulle indagini in corso. La polizia ha effettuato un sopralluogo all’interno della filiale subito dopo l’evento.

A Napoli si sono formate lunghe file di clienti davanti alla filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, per ottenere informazioni sulle proprie cassette di sicurezza dopo la rapina avvenuta nella giornata precedente. Molti erano già rimasti davanti all’istituto fino a notte fonda e sono tornati questa mattina per fornire al personale della banca i dettagli necessari alle verifiche sui caveau, ancora sotto controllo da parte della Scientifica. Secondo quanto si apprende, serviranno circa 48 ore per stabilire con certezza quali cassette siano state portate via e quali, eventualmente, siano rimaste integre. Verifiche ancora in corso nei caveau.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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