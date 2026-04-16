Rapina in banca a Napoli | clienti ancora all’interno tre malori durante l’assalto

Da anteprima24.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso un intervento dei Carabinieri in una banca situata a Piazzale Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero di Napoli. Al momento, alcuni clienti si trovano ancora all’interno dell’edificio, dove si è verificata una rapina. Durante l’assalto, tre persone sono rimaste colpite da malore. La situazione è in fase di gestione da parte delle forze dell’ordine.

È in corso un intervento dei Carabinieri in Piazzale Medaglie d’Oro, al Vomero, all’interno di una filiale del Credit Agricole. Secondo le prime informazioni, alcuni rapinatori sarebbero entrati nell’istituto di credito e si sarebbero barricati all’interno. Non si esclude che possano essere armati. L’area è stata isolata dalle forze dell’ordine e la situazione è ancora in evoluzione. Intervento in corso. All’interno, a quanto pare, ci sarebbero anche dei clienti della banca anche se il loro numero non è noto. Tre di loro, a quanto sembra, hanno avvertito un malore. “Laghetti” di Castel Volturno, scoperti 19 lavoratori in nero in un. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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