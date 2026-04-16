È in corso un intervento dei Carabinieri in una banca situata a Piazzale Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero di Napoli. Al momento, alcuni clienti si trovano ancora all’interno dell’edificio, dove si è verificata una rapina. Durante l’assalto, tre persone sono rimaste colpite da malore. La situazione è in fase di gestione da parte delle forze dell’ordine.

È in corso un intervento dei Carabinieri in Piazzale Medaglie d’Oro, al Vomero, all’interno di una filiale del Credit Agricole. Secondo le prime informazioni, alcuni rapinatori sarebbero entrati nell’istituto di credito e si sarebbero barricati all’interno. Non si esclude che possano essere armati. L’area è stata isolata dalle forze dell’ordine e la situazione è ancora in evoluzione. Intervento in corso. All’interno, a quanto pare, ci sarebbero anche dei clienti della banca anche se il loro numero non è noto. Tre di loro, a quanto sembra, hanno avvertito un malore. “Laghetti” di Castel Volturno, scoperti 19 lavoratori in nero in un. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapina in banca a Napoli: clienti ancora all’interno, tre malori durante l’assalto

Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione

Notizie correlate

La rapina in una farmacia dopo l'assalto fallito a una banca: in manette cerignolani in trasfertaDevono rispondere dell'accusa di rapina e tentata rapina i due soggetti, di 36 e 48 anni, arrestati nella serata di ieri, 10 marzo, al termine di una...

Napoli, rapina in banca al Vomero: criminali barricati con ostaggi nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro - VIDEOL’area è stata immediatamente isolata: i carabinieri hanno cinturato l’edificio che ospita la banca, mentre gli investigatori stanno cercando di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Esplosione nella notte e bancomat sventrato: colpo da film in banca alle porte di Milano; Armati di pistola tentarono rapina in banca nel Vicentino, arrestati due fratelli; Armati di pistola e mascherati tentano una rapina in banca: arrestati due fratelli; MALDESTRA RAPINA IN BANCA:2 FRATELLI AI DOMICILIARI.

Rapina in banca all’Arenella: criminali si barricano dentro, carabinieri sul postoRapina nella Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, al Vomero, zona collinare di Napoli; sul posto i carabinieri, i criminali si sono barricati dentro ... fanpage.it

Napoli, rapina al Crédit Agricole del Vomero: banditi barricati in banca, carabinieri circondano la zonaAl momento le notizie sono ancora frammentarie. Appena la situazione sarà più definita procederemo con gli aggiornamenti ... ilgazzettinovesuviano.com

Cronaca. Ozzano dell'Emilia, rapina al supermercato con bottiglia rotta: arrestato 22enne etiope - facebook.com facebook

Modugno, rapina con sparatoria in un'azienda sulla statale 98: ferito il titolare - News x.com