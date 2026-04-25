Dopo aver lasciato la Roma, Claudio Ranieri potrebbe tornare subito in panchina. Una notizia che circola con insistenza riguarda un’offerta o un’opportunità immediata per l’ex allenatore giallorosso, senza che siano stati ancora resi noti dettagli ufficiali o nomi coinvolti. La possibilità di un suo ritorno in campo si affaccia come una delle notizie più calde di questa fase di mercato.

Nemmeno il tempo di dire addio alla Roma che spunta una clamorosa indiscrezione di mercato su Claudio Ranieri. Poche ore fa si è conclusa ufficialmente l’avventura di Claudio Ranieri alla Roma, che lo ha reso noto attraverso questo comunicato: “ L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ranieri può ripartire subito: panchina pazzesca per l’ex Roma

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