Ranieri ha reagito così dopo la separazione con la Roma Chi vive a stretto contatto con lui racconta… Retroscena importante!

Dopo la separazione dalla Roma, Ranieri ha risposto in modo deciso, suscitando interesse tra chi ha avuto modo di conoscerlo da vicino. Chi lavora a stretto contatto con lui ha condiviso alcuni dettagli sui suoi comportamenti e reazioni in questo periodo. La conclusione del rapporto tra l’allenatore e il club ha rappresentato un momento difficile per entrambi, con l’addio che ha lasciato tracce evidenti nel suo percorso professionale.