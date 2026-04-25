Ranieri ha reagito così dopo la separazione con la Roma Chi vive a stretto contatto con lui racconta… Retroscena importante!

Da calcionews24.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la separazione dalla Roma, Ranieri ha risposto in modo deciso, suscitando interesse tra chi ha avuto modo di conoscerlo da vicino. Chi lavora a stretto contatto con lui ha condiviso alcuni dettagli sui suoi comportamenti e reazioni in questo periodo. La conclusione del rapporto tra l’allenatore e il club ha rappresentato un momento difficile per entrambi, con l’addio che ha lasciato tracce evidenti nel suo percorso professionale.

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© Calcionews24.com - Ranieri, ha reagito così dopo la separazione con la Roma. «Chi vive a stretto contatto con lui racconta…». Retroscena importante!

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