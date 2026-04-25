Ranieri ha reagito così dopo la separazione con la Roma Chi vive a stretto contatto con lui racconta… Retroscena importante!
Dopo la separazione dalla Roma, Ranieri ha risposto in modo deciso, suscitando interesse tra chi ha avuto modo di conoscerlo da vicino. Chi lavora a stretto contatto con lui ha condiviso alcuni dettagli sui suoi comportamenti e reazioni in questo periodo. La conclusione del rapporto tra l’allenatore e il club ha rappresentato un momento difficile per entrambi, con l’addio che ha lasciato tracce evidenti nel suo percorso professionale.
Mercato Juventus: Kim resta un obiettivo forte per la difesa, ma il suo arrivo è legato alla partenza di questo big. Svelato lo scenario per l’estate! Mercato Roma, pieni poteri a Gasperini ora: le decisioni sui rinnovi e le cessioni in estate. Chi resta e chi parte Rowe incanta il Bologna e.la Premier League! Quanto vale oggi l’attaccante inglese, dentro alla sua ascesa in rossoblù Leao lascia il Milan? Osservatori del Manchester United a San Siro domenica, fissato il prezzo per la partenza del portoghese Calciomercato Juventus: deciso il futuro di Kalulu. Cosa succederà in estate per il difensore francese, scelta fatta da parte della dirigenza Ranieri, ha reagito così dopo la separazione con la Roma.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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