Claudio Ranieri si è recentemente separato dalla guida tecnica della Roma, lasciando il suo incarico dopo una stagione. Nel frattempo, in Puglia, la tifoseria del Bari ha assistito con tensione alla finale playoff, conclusa con una rete del Cagliari a pochi secondi dalla fine. La sconfitta ha lasciato gelata la piazza biancorossa, mentre sul fronte delle panchine si apre uno spazio importante, con molte voci sulla prossima scelta.

Bari, 10 giugno 2023. A mezzo minuto dalla fine della finale playoff rete del Cagliari e tifoseria biancorossa pugliese gelata. Perché con quel gol furono i sardi ad andare in serie A e non il Bari. Tifosi isolani intenti in cori di scherno. L’allenatore del Cagliari va sotto la loro curva e fa ampiamente cenno di no, e lo grida pure. E fa un gesto che invita ad applaudire gli oltre cinquantamila baresi presenti al San Nicola e in preda a una delusione storica. L'articolo Claudio Ranieri, che in Puglia diede un esempio di lealtà sportiva e stile Oggi la separazione dalla Roma (e c'è la panchina più importante libera) proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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