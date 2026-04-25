Il 4 luglio il Punk Rock Museum di Las Vegas apre una mostra dedicata ai Ramones in occasione del 50° anniversario del loro debutto. L’esposizione presenta cimeli e nuove edizioni discografiche, offrendo ai visitatori un’occasione per conoscere meglio la storia della band simbolo del punk. La mostra si inserisce tra le iniziative per celebrare questo importante traguardo musicale.

? Cosa sapere Il 4 luglio il Punk Rock Museum di Las Vegas inaugura la mostra sui Ramones.. Il progetto celebra i 50 anni del debutto con cimeli e nuove edizioni discografiche.. Il 4 luglio prossimo, il Punk Rock Museum di Las Vegas aprirà le porte a una mostra mondiale dedicata ai Ramones per celebrare il cinquantesimo anniversario dall’uscita del loro disco di debutto. La celebrazione, che coinvolge Rhino Records e la band stessa, segna un anno di eventi in onore del gruppo che, esattamente il 23 aprile 1976, lanciò il proprio primo album omonimo. Quel lavoro fu il motore del punk rock, portando brani iconici come Blitzkrieg Bop, Beat on the Brat, Judy Is a Punk e I Wanna Be Your Boyfriend nel cuore della cultura musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ramones a Las Vegas: mostra immersiva per i 50 anni del mito

Notizie correlate

Bruno Mars: debutto trionfale del tour a Las VegasBruno Mars ha dato il via al suo attesissimo tour mondiale da record, The Romantic Tour, con il primo di due show sold-out a Las Vegas presso...

Ramones, il debutto che ha fatto esplodere il punk-rock compie 50 anniPubblicato nel 1976, Ramones non è stato solo un album d’esordio: è stato un detonatore culturale.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Giovedì 23 aprile; Almanacco | Giovedì 23 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Ramones mark 50th debut anniversary with reissues, Vegas exhibitThe Ramones are launching a yearlong celebration for the 50th anniversary of their 1976 debut album, widely regarded as the first true punk record. Plans include physical reissues, newly remastered ... msn.com