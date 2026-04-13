Bruno Mars ha aperto il suo tour mondiale, The Romantic Tour, con due concerti sold-out presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas. Il primo show ha visto una grande partecipazione di pubblico e si è svolto senza problemi. La data inaugurale segna l’inizio di una serie di appuntamenti in diverse città, con concerti programmati in vari paesi.

Bruno Mars ha dato il via al suo attesissimo tour mondiale da record, The Romantic Tour, con il primo di due show sold-out a Las Vegas presso l’Allegiant Stadium. La performance ha presentato una scaletta che spazia lungo tutta la sua carriera, con i brani preferiti dai fan accanto ai nuovi pezzi estratti dal suo ultimo best seller, The Romantic, pubblicato il 27 febbraio 2026. Lo spettacolo si è aperto con tre brani dal suo ultimo album, The Romantic: “Risk It All,” “Cha Cha Cha,” e “On My Soul.” Accompagnato da una band di 12 elementi, il set ha presentato versioni rivisitate di hit tra cui “24K Magic,” insieme a un remix retro ad alta energia di “Perm” e “Finesse.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bruno Mars: debutto trionfale del tour a Las Vegas

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Bruno mars is stuck in las vega