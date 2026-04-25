Raina Kabaivanska, nota come una delle primedonne più eleganti e affascinanti, ha partecipato all’inaugurazione di una mostra presso il Palazzo dei Musei. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza del giornale “Il Carlino”, definendolo una lettura imprescindibile. Accanto a lei, Nicoletta ha condiviso la propria opinione, evidenziando il forte legame tra il quotidiano e la storia del territorio. La serata ha visto anche la presenza di vari appassionati e appassionate di musica e cultura.

Occhi sulla storia, voci della storia. Meravigliosa primadonna, sempre incantevole nel suo portamento e nella sua eleganza, Raina Kabaivanska è stata la Signora dell’inaugurazione della mostra al Palazzo dei Musei. "Il Carlino è con me da sempre, accompagna tutte le mie giornate, è una lettura che non può mancare. Rappresenta la casa, la famiglia e questa mia città, Modena – ha raccontato –. E quando apro il giornale, per prima cosa vado alle pagine dedicate alla cultura e agli spettacoli". Tante volte Raina è stata protagonista su queste pagine, e la sua storia di donna e di artista ha incrociato più volte la storia del Carlino: "Certo, sono stata sempre felice e onorata dell’attenzione che mi è stata dedicata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raina e Nicoletta: "Il Carlino è una lettura che non può mancare. C’è un forte legame"

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