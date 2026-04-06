Di Francesco post Lecce Atalanta | Oggi troppa Dea per noi ma c’è una cosa che non può mancare!

Dopo la partita contro l’Atalanta, l’allenatore del Lecce ha commentato la sconfitta, sottolineando che la squadra ha incontrato una formazione troppo forte per le sue possibilità. Ha aggiunto che, nonostante il risultato negativo, ci sono aspetti che devono rimanere invariati e che rappresentano un punto fermo da mantenere. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, lasciando il Lecce a riflettere sulle aree da migliorare.