Di Francesco post Lecce Atalanta | Oggi troppa Dea per noi ma c’è una cosa che non può mancare!
Dopo la partita contro l’Atalanta, l’allenatore del Lecce ha commentato la sconfitta, sottolineando che la squadra ha incontrato una formazione troppo forte per le sue possibilità. Ha aggiunto che, nonostante il risultato negativo, ci sono aspetti che devono rimanere invariati e che rappresentano un punto fermo da mantenere. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, lasciando il Lecce a riflettere sulle aree da migliorare.
Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lecce, parla Di Francesco: «Un po’ troppa Inter per noi ma la squadra ha messo tutto in campo. Dovevamo però dare quella sensazione»Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli.
Di Francesco: «Troppa Inter per noi, ma la squadra ha tutto. Dovevamo trasmettere un'altra sensazione»In seguito al confronto tra Lecce e Inter conclusosi sul punteggio di 0-2, l’allenatore Eusebio Di Francesco ha presentato una lettura dettagliata...
Temi più discussi: Lecce, Di Francesco: Con l'Atalanta dobbiamo concretizzare; LECCE – Di Francesco e la ripresa: Atalanta di qualità, noi dobbiamo concretizzare di più; Lecce, Di Francesco: Situazioni ibride, ma ci servono punti; Pronostico Lecce-Atalanta | Serie A 2025/26.
Di Francesco: Non possiamo essere questi. Spaccati in due dopo il golIl Lecce ha arretrato offrendo metri sulle prime due reti: Fino all’1-0 c’è stato un buon Lecce, siamo mancati sulle scelte finali, eravamo bravi. Dopo il gol la squadra si è spaccata in due. Va dato ... calciolecce.it
Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Di FrancescoLecce: Falcone ©, Ndaba, Siebert, Fofana, Veiga, Banda, Ramadani, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom, Cheddira. A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Štuli?, N’Dri, Pérez, Helgason, Gandelman, Jean, ... leccesette.it
Al termine della partita Lecce - Atalanta vinta dai bergamaschi 3-0 al Via del Mare, abbiamo intercettato il presidente Saverio Sticchi Damiani. Visibilmente deluso per il risultato e per la prestazione della squadra ha commentato così facebook
Lecce-Atalanta 0-3, tris nerazzurro al Via del Mare x.com