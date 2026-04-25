Rai1 cambia rotta | nuovi orari tra Affari Tuoi e prima serata

Rai1 ha annunciato un cambio di programmazione, con spostamenti negli orari tra i tradizionali programmi di prima serata e Affari Tuoi. La questione degli orari televisivi era stata oggetto di discussioni anche in passato, e recentemente è tornata al centro dell’attenzione, soprattutto dopo alcune dichiarazioni di un dirigente di rilievo della rete. La modifica dei palinsesti sarà presto ufficializzata e riguarda diverse fasce della giornata.

Se ne discute da mesi, soprattutto dopo alcune dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi nel 2025, ma ora il tema degli orari televisivi torna al centro del dibattito. A far discutere è la scelta di Rai e Mediaset di spingere sempre più avanti la programmazione serale, andando in direzione opposta rispetto alle richieste del pubblico. Tra social e web, infatti, cresce il malcontento. Molti spettatori, insieme ad alcune figure del mondo dello spettacolo, chiedono da tempo programmi che inizino e finiscano prima. Ma nei fatti, la tendenza sembra essere completamente diversa. Serie in onda sempre più tardi: il caso “Roberta Valente: Notaio in Sorrento”.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Rai1 cambia rotta: nuovi orari tra Affari Tuoi e prima serata CIAO MAMMA SONO IN TV AD AFFARI TUOI SU RAI 1! w/Breakfast Club Notizie correlate RIVOLUZIONE RAI1: NUOVI ORARI TRA AFFARI TUOI E PRIMA SERATA COME TESTSe ne parla da tempo, a partire dalle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi del 2025, ma tocca alla Rai passare dalle parole ai fatti, non senza... Leggi anche: AFFARI TUOI SAN VALENTINO: STEFANO, MARTINA E TANTI VIP IN PRIMA SERATA SU RAI1 Altri aggiornamenti Temi più discussi: De Martino anticipa Sanremo (e cambia Affari Tuoi): Ho già un’idea. C’è una cosa del Festival che mi emoziona; Fin Che la Barca Va ‘cambia rotta’ su Rai 3 | in onda al sabato per 70 minuti; Fin Che la Barca Va cambia rotta su Rai 3 | ora al sabato per 70 minuti. Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 22 aprile 2026Affari tuoi, quanto hanno vinto ai pacchi stasera, 22 aprile 2026? Centottantunesima puntata di questa edizione, nonché centunesima dell'anno che vede come padrone di casa Stefano De Martino. Vuoi ... tag24.it Affari tuoi, la richiesta inedita di Simone cambia le regole: De Martino rimpiazzato da Herbert Ballerina. PerchéNella nuova puntata del 20 aprile c'è Simone, che gioca una partita sfortunata dall'inizio e finisce peggio con 10mila euro in cassa. De Martino costretto a cedere la conduzione ad Herbert Ballerina ... libero.it Francesca di Udine è la protagonista di stasera di Affari Tuoi. La partita sembra non decollare, poi accetta l’offerta del Dottore e le va più che bene. Cosa è successo inaspettatamente - facebook.com facebook