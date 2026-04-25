Rai celebra l’Anniversario della Liberazione

La Rai ha avviato una programmazione speciale per commemorare l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. L’evento si svolge su diversi canali televisivi, radio e piattaforme digitali, coinvolgendo diverse trasmissioni e contenuti dedicati a questa ricorrenza. La scelta di una copertura estesa riflette l’intento di ricordare il momento storico attraverso diverse modalità di trasmissione. La celebrazione si inserisce nel calendario delle iniziative pubbliche dell’ente.

La Rai celebra l’81° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una programmazione dedicata che coinvolge i canali tv, oltre che radio e digital. Oggi, sabato 25 aprile 2026, tutte le testate della TV pubblica dedicano ampi spazi informativi alla ricorrenza nelle edizioni dei telegiornali e nei vari programmi e speciali in onda. Su Rai 1, Unomattina in Famiglia alle 8.35 segue la deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un collegamento in diretta da Piazza Venezia a cura del TG1, in collaborazione con Rai Quirinale. A seguire, dalle 11.10, la celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica in diretta da San Severino Marche.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rai celebra l’Anniversario della Liberazione Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26) Notizie correlate Roma Capitale celebra l’anniversario della Liberazione con la Festa della Resistenza 2026Cosa: IV edizione della “Festa della Resistenza”, con un palinsesto di oltre 100 appuntamenti tra lectio, teatro, proiezioni, musica e dibattiti. Montemiletto celebra l'81° anniversario della Liberazione: atteso il Ministro PiantedosiMontemiletto (AV), 23 aprile 2026 - Il Comune di Montemiletto celebrerà venerdì 25 aprile 2026 l'81° anniversario della Festa della Liberazione con... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La programmazione Rai per l'Anniversario della Liberazione; 25 Aprile 2026: Noci celebra l’81° anniversario della Liberazione; 25 Aprile a Trento: il programma per l'81° anniversario della Liberazione; Cassino, tra Memoria e Impegno: l’ANPI celebra l'81° Anniversario della Liberazione. 25 Aprile a Trento: il programma per l'81° anniversario della LiberazioneIn occasione della Festa della Liberazione dal Nazifascismo, il Comune di Trento promuove una serie di iniziative istituzionali e culturali per onorare la memoria dei caduti e riflettere sui valori de ... rainews.it La programmazione Rai per l'Anniversario della LiberazioneLa Rai celebra l’81° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una programmazione dedicata che coinvolge i canali tv, radio e digital. Sabato 25 aprile, tutte le testate Rai e RaiNews.it ded ... rai.it Le commemorazioni per l'81° anniversario della Liberazione, alla Mole la due giorni di Ancona Comics & Games e la mostra "Ancona Revisited", le visite guidate in Pinacoteca, il mercatino del vintage in Piazza Cavour, sfogliate tutti gli appuntamenti del week - facebook.com facebook