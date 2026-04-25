Nel fondo degli oceani, alcune specie di ragni di mare sono state trovate a vivere grazie a un metabolismo che sfrutta batteri metanotrofi. Uno studio condotto negli Stati Uniti ha identificato tre nuove specie di Sericosura, un genere di aracnidi marini, che si nutrono di questo processo biologico. La scoperta riguarda ambienti molto profondi, dove il metano è presente nei sedimenti e contribuisce alla loro sopravvivenza.

Uno studio americano descrive tre nuove specie di Sericosura che sfruttano il metabolismo di batteri metanotrofi per sopravvivere Il loro habitat preferito sono le cosiddette infiltrazioni fredde, ossia aree dove avviene l’infiltrazione di fluidi ricchi di acido solfidrico, metano e altri idrocarburi che fuoriescono dalla crosta terrestre. Ma i nostri non sono interessati alle infiltrazioni in sé, quanto piuttosto ai loro abitanti microbici. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Ragni di mare a metano? Esistono nei fondali oceanici!

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