Il Giappone annuncia la scoperta di terre rare nei suoi fondali marini

Il Giappone ha annunciato di aver trovato terre rare a circa 6.000 metri di profondità nei suoi fondali marini. La scoperta arriva mentre il paese cerca di ridurre la dipendenza dalla Cina per le risorse strategiche. Durante una missione esplorativa, gli scienziati hanno individuato queste risorse in un punto difficile da raggiungere, ma fondamentale per il settore tecnologico e industriale nazionale. Ora il governo valuta come sfruttarle al meglio senza danneggiare l’ambiente marino.

Il 2 febbraio il Giappone ha annunciato la scoperta di terre rare nei suoi fondali marini, a circa seimila metri di profondità, durante una missione esplorativa il cui obiettivo era ridurre la dipendenza da Pechino. Secondo Tokyo, si è trattato del primo tentativo al mondo di estrarre terre rare in fondali così profondi. "Sono in corso le analisi per verificare la quantità esatta di terre rare contenute nel campione di fanghi marini", ha dichiarato Kei Sato, un portavoce del governo, definendo la scoperta "molto significativa". Il campione era stato prelevato dalla nave per trivellazione marina Chikyu, che a metà gennaio si era diretta verso l'isola giapponese di Minami Torishima, nell'oceamo Pacifico.

