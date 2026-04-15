Ora Domenico Racanati si cerca anche in mare | perlustrazioni al largo e nei fondali bassi

Le ricerche di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie scomparso il 2 aprile scorso dopo il crollo di un ponte tra Abruzzo e Molise, si sono estese anche in mare. Sono state effettuate perlustrazioni al largo e nei fondali bassi in diverse aree vicine al luogo dell’incidente. Le operazioni di ricerca continuano senza sosta, coinvolgendo squadre specializzate e mezzi nautici.

Si allargano le ricerche di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie disperso dal 2 aprile scorso, dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, fra Abruzzo e Molise. Come riporta l'Ansa, le ricerche si sono estese verso il largo in mare. Le squadre di vigili del fuoco e Capitaneria di porto di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: ricerche anche in mare Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie Disperso dopo il crollo del ponte: si indaga per omicidio colposo, si cerca ancora Domenico RacanatiSi indaga per crollo colposo e omicidio colposo in merito alla scomparsa di Domenico Racanati, l'uomo di 53 anni di Bisceglie scomparso da giovedì 2... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nessuna traccia dell'uomo disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno: si cerca ancora Domenico Racanati; Crollo ponte sul Trigno, ancora senza esito le ricerche di Domenico Racanati; Ponte sul Trigno, si cerca il biscegliese Domenico Racanati sotto il troncone crollato. La figlia: Non fermatevi VIDEO; Racanati è diventato un fantasma: non si riesce a trovare l'uomo disperso nel crollo del ponte sul Trigno. DOMENICO RECANATI Crollo ponte sul Trigno, disperso Domenico Racanati: l’ultima chiamata e la corsa contro il tempoÈ scomparso nel nulla Domenico Racanati, 53 anni di Bisceglie, disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno lungo l'Adriatica 16 ... statoquotidiano.it Crollo ponte Trigno: ricerche dello scomparso Domenico Racanati con sub e sonarSono ore d'ansia lungo la costa molisana, dove proseguono senza sosta le operazioni di ricerca per ritrovare Domenico Racanati, il cinquantatreenne di Bisceglie disperso dopo il ... ilmattino.it Domenico Racanati, il pescatore di 53 anni di Bisceglie, scomparso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, non si trova ancora e la figlia Angelica chiede aiuto: «Mio padre merita di essere cercato senza sosta» #ilcentro #cronaca - facebook.com facebook