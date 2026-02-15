Il Comune di Lecco ha annunciato che, a causa dei lavori di riqualificazione, i cantieri di Ponte Trento e Trieste, delle Casematte e della nuova scuola saranno completati entro la primavera del 2026. Nei prossimi mesi, le strade in questa zona rimarranno chiuse al traffico mentre si realizzano le opere. La riapertura delle vie coinvolte dipende dalla velocità di avanzamento dei lavori e dalla conclusione delle pratiche amministrative.

La primavera 2026 vedrà la chiusura dei principali cantieri in riva all’Adda, a partire dal ponte Trento e Trieste, dalle Casematte lato nord e dalla realizzazione del nuovo polo dell’infanzia. Ma contestualmente partiranno alcuni nuovi progetti: a breve, ad esempio, aprirà il cantiere della pista ciclopedonale che sfrutterà la strada alzaia lungo l’Adda e collegherà, passando sotto i ponti, dal Trento e Trieste al Salvo d’Acquisto, all’argine maestro per Crotta. Ma non solo, l’amministrazione comunale intende iniziare anche coi lavori della ciclabile che collegherà la frazione Regona al paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte, Casematte e nuova scuola. I cantieri sono in dirittura d’arrivo

