Serena Rossi | Da ragazza non amavo le canzoni napoletane oggi sogno di portarle nel mondo

Serena Rossi si racconta tra sorrisi e sincerità.

Serena Rossi è stata ospite a "Da noi. a ruota libera", il programma della domenica pomeriggio in onda su Rai1. L'attrice e cantante, intervistata da Francesca Fialdini, ha ripercorso alcune tappe della sua crescita artistica e personale. Parlando del suo rapporto con le canzoni napoletane, Rossi ha raccontato: «A 13 anni non le amavo. Davvero, la consideravo musica del passato. Volevo cantare Whitney Houston, Mariah Carey. Poi però quelle stesse canzoni mi sono tornate davanti con forza e ho iniziato ad ascoltarle di nuovo. È lì che ho capito che sono capolavori. E che, in qualche modo, dovevo cantarle anch’io». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

