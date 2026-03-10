A Giugliano in Campania, i carabinieri hanno sequestrato quasi 3 chili di droga nascosta tra i detersivi di un appartamento e arrestato un uomo di 36 anni. Nell’abitazione sono stati trovati oltre 2,5 chili di marijuana e hashish, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento e più di 5.000 euro in contanti.

In casa oltre 2,5 chili di droga tra marijuana e hashish, materiale per il confezionamento e oltre 5mila euro in contanti. E’ primo pomeriggio quando i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania si imbattono in quella che sembra una piazza di spaccio. Bussano alla porta, ad aprire è un 36enne. I militari entrano e si guardano intorno. E’ tutto in ordine, almeno apparentemente. I ispezionano mobili controllando ogni stanza. Ultima è la lavanderia. In un mobile, tra detersivi e ammorbidenti i carabinieri trovano una busta in plastica, poi un’altra ed un’altra ancora. Nella prima 185 grammi di marijuana, nella seconda 13 panetti di hashish per un totale di 1 chilo e 350 grammi di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: quasi 3 chili di droga tra i detersivi. Sequestrati anche 5mila euro. Carabinieri arrestano un 36enne

