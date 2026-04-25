Radio Antenna Benevento International ha festeggiato 49 anni di attività nel territorio del Sannio. La stazione radio, presente sul territorio da quasi cinque decenni, ha trasmesso programmi di informazione e intrattenimento senza interruzioni. La sua presenza rappresenta una presenza stabile nel panorama mediatico locale, offrendo notizie e musica alla comunità della zona. La radio ha mantenuto un ruolo di riferimento nel corso degli anni.

? Cosa sapere Radio Antenna Benevento International compie 49 anni di attività ininterrotta nel Sannio.. L'emittente di Mario Del Grosso ha coordinato i soccorsi durante il terremoto del 1980.. Il 25 aprile 1977 alle ore 6.30, Radio Antenna Benevento International ha dato il via a un’avventura comunicativa che, dopo 49 anni di attività ininterrotta, celebra oggi un traguardo storico per l’intero Sannio. Quello che era iniziato come un progetto audace di Mario Del Grosso, allora giovane voce e DJ, si è trasformato in un pilastro dell’informazione locale, capace di resistere all’avvento di internet e dei social media. La stazione, nota anche...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Radio International: 49 anni di storia e soccorso nel Sannio

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