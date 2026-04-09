Radio Solaire la storia di Giorgio Lolli rivoluzionario delle radio

Arriva per la prima volta a Roma con un doppio appuntamento speciale “RADIO SOLAIRE. Radio Diffusion Rurale”, il film documentario scritto e diretto dai registi Federico Bacci e Francesco Eppesteingher, sulla straordinaria storia di Giorgio Lolli, ex operaio e sindacalista bolognese, tecnico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sanremo 2026 alla radio: come seguire il Festival su Rai Radio 2 e Radio 1Come da tradizione, il Festival di Sanremo può contare su una copertura senza precedenti da parte della Rai.

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17/11 Radio Solaire

Argomenti più discussi: Radio Solaire. Radio Diffusion Rurale; INCONTRO CON I REGISTI FRANCESCO EPPESTEINGHER E FEDERICO BACCI PER RADIO SOLAIRE.

Radio Solaire - Radio Diffusion Rurale, tra nostalgia e testamento civile, la figura leggendaria di un pioniere della radioIl bolognese Giorgio Lolli, ex sindacalista e tecnico di radio libere vicine al PCI, dagli anni Ottanta fondò più di 500 emittenti partendo dal Mali in tutta l’Africa. Tramite l’impresa sociale Radio ... mymovies.it

Giorgio Lolli, la vita in onda. Ecco il film ’Radio solaire’C’è una scena nel film documentario ’Radio Solaire. Radio Diffusion Rurale’, in cui Giorgio Lolli, già in Africa, fa cadere un fazzoletto per terra: chi fa il gesto di raccoglierlo lavorerà per lui, ... ilrestodelcarlino.it

Per chi ancora non ne ha goduto, stasera al Centro: Radio Solaire, radio diffusione rurale di Federico Bacci e Francesco Eppesteingher. “Dare la voce ai senza voce”: questa è stata la rivoluzione di Giorgio Lolli, ex operaio e sindacalista bolognese, tecnico au - facebook.com facebook