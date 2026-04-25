radici tagliate la sindaca si scusa ma i lavori vanno avanti lo stesso

La sindaca ha chiesto scusa per i tagli alle radici degli alberi, che non erano stati previsti nel progetto. Nonostante le scuse, i lavori sono proseguiti senza fermarsi. Secondo quanto dichiarato, i lavori erano stati pianificati in modo da rispettare le distanze previste, ma i tagli sono stati comunque effettuati. La situazione ha suscitato polemiche tra i cittadini e gli ambientalisti.

"I tagli alle radici degli alberi non erano previsti. Era stato conteggiato di riuscire a stare nelle distanze. Ci dispiace e non doveva accadere". Chiede scusa, ma non ferma i lavori: la sindaca di Gabicce, Marila Girolomoni sulla realizzazione del tratto locale della ciclovia Adriatica all’interno dei giardini in via Leoncavallo nel quartiere Tavollo, tira dritto nonostante le accese polemiche sollevate da ecologisti e opposizione. Posta in palio, la scelta del Comune di realizzare il tratto della nuova infrastruttura all’interno di un giardino molto frequentato dagli anziani, caratterizzato dalla presenza di bei filari di tigli con un’ ampia chioma ad ombrello e da alcuni sempreverdi, decisione presa dall’alto senza prevedere passaggi in consiglio comunale e incontri coi cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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