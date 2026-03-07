L’Iran ha espresso scuse ai Paesi del Golfo, ma i raid militari proseguono senza sosta. Le esplosioni, i missili e i droni continuano a colpire, mentre i combattimenti tra le forze di Israele, Stati Uniti e Iran si intensificano. La guerra, ormai alla seconda settimana, non mostra segni di una immediata cessazione. La situazione rimane tesa e senza apparenti segnali di de-escalation.

Le sirene d’allarme, le esplosioni, le scie dei missili e il rumore dei droni continuano a scandire il tempo di una guerra, quella lanciata da Israele e Stati Uniti contro l’Iran, che entra nella sua seconda settimana senza alcuna speranza di tregua. Perché se da una parte il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha spiazzato i leader mondiali offrendo «scuse ai Paesi vicini che sono stati attaccati» e segnalando l’impegno a non prenderli di mira a meno di raid contro la Repubblica islamica, dall’altra ha assicurato che Teheran «non si arrenderà mai agli Usa e a Israele», mettendo in chiaro che le basi americane nella regione restano «un obiettivo legittimo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Iran si scusa con i Paesi del Golfo ma i raid vanno avanti: "Non ci arrenderemo mai"

Iran, Pezeshkian: “Stop agli attacchi ai Paesi vicini, ma non ci arrenderemo a Stati Uniti e Israele”Il presidente ha precisato che la decisione è stata presa durante una riunione del consiglio avvenuta il giorno precedente.

Leggi anche: La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di Hormuz. Israele valuta l’operazione di terra. Raid iraniani sui paesi del Golfo

Contenuti utili per approfondire L'Iran si scusa con i Paesi del Golfo....

Temi più discussi: Usa-Iran, ottavo giorno di conflitto; Medio Oriente, inizia la seconda settimana di guerra; Chi sta con chi. I nuovi schieramenti in Medio Oriente dopo l'attacco all'Iran; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione.

L'Iran si scusa con i Paesi del Golfo ma i raid vanno avanti: Non ci arrenderemo maiLe sirene d’allarme, le esplosioni, le scie dei missili e il rumore dei droni continuano a scandire il tempo di una guerra, quella lanciata da Israele e Stati Uniti contro l’Iran, che entra nella sua ... gazzettadelsud.it

Iran ‘chiede scusa’ ai Paesi vicini mentre volano missili: tattica per allontanarli dagli USAL’Iran chiede scusa ai Paesi del Golfo per i raid ma avverte: saranno colpiti se aiuteranno Stati Uniti e Israele. La strategia di Teheran per separarli da Washington. blogsicilia.it

RaiAccessibilità. . Il presidente iraniano si scusa con i paesi del Golfo colpiti dai raid. Il regime annuncia che lo stretto di Hormuz è aperto alle navi tutti i paesi, ad eccezione di quelle statunitensi e israeliane Trump annuncia la distruzione del sistema comunica - facebook.com facebook

Il Qatar avverte: "i Paesi del Golfo pronti a fermare l'export di energia" x.com