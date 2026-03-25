I lavori all' ex Cobianchi? Non si vedono perché sono in ambiente sotterraneo ma vanno avanti

Dopo le polemiche sui lavori all'ex Cobianchi, scaturite dalle denunce di due consiglieri di opposizione, una rappresentante della maggioranza e consigliera comunale del Pd ha commentato la situazione. Ha spiegato che i lavori non sono visibili perché si svolgono in ambienti sotterranei, ma sono comunque in corso. La questione ha suscitato attenzione tra i residenti e le forze politiche locali.

La consigliera del Pd Federica Carpi: “Sembrano fatti oggetto degli strali di mancati umarell! Ci sarebbe da sorridere se non fosse che la denuncia d’immobilità sembra svelare l’ignoranza della portata degli interventi in corso”. Polemiche dopo la presa di posizione di Chiastra e Osio "I lavori allo spazio ex Cobianchi sembrano fatti oggetto degli strali di mancati umarell! Ci sarebbe da sorridere se non fosse che la denuncia d’immobilità sembra svelare l’ignoranza della portata degli interventi in corso sotto la piazza principale della città. Non perché non si vedono vuol dire che sono inesistenti. Questo non è dogma di Fede ma ciò che accade quando degli scavi si svolgono in ambiente sotterraneo e sottratto agli sguardi dei passanti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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